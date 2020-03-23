Суд перенес заседание по исковому делу Аршавина к первой супруге

Савеловский суд города Москвы перенес заседание по исковому делу бывшего полузащитника сборной России по футболу Андрея Аршавина к его бывшей гражданской жене Юлии Барановской в связи с карантином из-за распространения коронавируса.

— Иск отправила сторона Аршавина, — цитирует представителя Барановской, адвоката Игоря Ким РИА «Новости». — О какой конкретно сумме идет речь, сказать пока не могу. Ознакомиться в полной мере с представленными документами возможности нет, так как суды переведены в режим карантина. Юля абсолютно решительно настроена, все наши действия будут направлены на то, чтобы на основании семейного кодекса прийти к взаимопониманию.

— Это иск об уменьшении размера алиментов, — сообщила представитель экс-футболиста сборной России Ирина Куликова. — В настоящее время Аршавин платит 62,5 процента своих доходов в пользу своих детей, однако по закону предусмотрено не более 50 процентов ежемесячных платежей. В связи с этим он и снижает.

Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» встречался с Барановской почти девять лет. Их отношения не были официально зарегистрированы, однако за этот период они завели трех детей. В сентябре 2016 года Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой, в феврале 2017 года у них родилась дочь, а в июле 2019-го они развелись.