Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Ранее они отбыли тюремный срок.

Дело было отправлено на новое рассмотрение в первую инстанцию, сообщают «РИА Новости». Суд оставил в силе прежний срок Кокорина в колонии, а приговор Мамаева заменен на исправительные работы сроком на один год.

Футболист был оправдан по статье «Хулиганство». При этом теперь Мамаев может рассчитывать на компенсацию морального ущерба. Это касается также других фигурантов дела — Кирилла Кокорина (брата Александра — Прим. «СЭ») и Александра Протасовицкого.

Ранее Кокорин получил год и 6 месяцев тюрьмы, а Мамаев — год и пять месяцев. Они вышли по УДО в сентябре 2019 года. Кокорин в период отбытия срок был игроком «Зенита».

Сейчас нападающий является футболистом «Спартака», а до этого играл в аренде в «Сочи». Мамаев был полузащитником «Краснодара». После выхода из тюрьмы он перешел в «Ростов».

Оба футболиста недовольны приговором и планируют его обжаловать.