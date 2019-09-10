Суд отклонил иск к «Зениту» из-за высказываний Шнурова

Суд отклонил иск к «Зениту» из-за высказываний артиста Сергея Шнурова в ток-шоу на канале «Z+», информирует РАПСИ.

По сюжету программы Шнуров вместе с дизайнером Артемием Лебедевым обсуждал две столицы.

По мнению истца, музыкант допустил необоснованно грубые и бранные по своей форме и содержанию высказывания, произвольно формирующие негативное отношение к Городу-Герою, ее символам и памятникам, ее жителям сегодня и защитникам в прошлом.

— Они являются по своей форме и содержанию дерзкими и издевательски циничными, противоречащими установленным правилам поведения в обществе. Примененная Шнуровым словесная форма является оскорбительной, содержит нецензурные, грубо-жаргонные слова и выражения. Речевые обороты и выражения несут оскорбительный характер для человеческого достоинства и общественной нравственности, свидетельствуют о явном неуважении к нашему обществу, государству и Конституции РФ, — писал Разин в иске.

Истец просил суд обязать футбольный клуб «Зенит» удалить с портала программу с участием Шнурова, а также принять меры по удалению записи передачи и ее фрагментов в интернете.

Сообщается, что истец собирается обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.