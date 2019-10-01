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Суд отказался выпускать по УДО фигуранта дела Кокорина и Мамаева

1 октября 2019, 13:23
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Клинцовский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого, сообщают «РИА Новости». Он был осужден по делу, где также фигурировали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Спортсмены уже вышли на свободу.

Как сообщила адвокат Протасовицкого Николай Савостьянок, в ходатайстве о досрочном освобождении было отказано. Напомним, что футболисты покинули колонию 17 сентября. Кокорин остался в «Зените», а Мамаев покинул «Краснодар» и подписал контракт с «Ростовом».

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191001/1559312894.html

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