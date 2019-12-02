Суд оштрафовал 19 фанатов «Спартака» за нарушения до матча с «Зенитом»

В понедельник Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления о привлечении к административной ответственности 19 футбольных болельщиков перед игрой «Спартака» и «Зенита» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в ночь накануне матча на Волковском проспекте группа футбольных фанатов нарушила общественный порядок в присутствии посторонних граждан. Фанаты нецензурно выражались, тем самым совершили мелкое хулиганство, о чем поступило сообщение от неизвестного гражданина в дежурную часть 27 отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району.

Суд назначил наказал болельщиков штрафом в размере 500 рублей каждому. При назначении суд учел признание вины. (Гоша Чернов)

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