Стыковые матчи: "Уфа" и "Крылья" проиграли, но остались в РПЛ

В воскресенье, 2 июня, пройдут ответные стыковые матчи за право остаться в премьер-лиге.

В первых играх представители ФНЛ потерпели неудачу – причем с одинаковой разностью мячей. Теперь и "Томь", и "Нижний Новгород", видимо, спасет только чудо – представители премьер-лиги видятся фаворитами.

"Томь" (Томск) - "Уфа" - 1:0 (1:0)

Гол: Гасилин, 11.

"Томь" (Томск): Смирнов, Пенчиков, Эдиев, Шумских, Бугаев, Ставпец, Каккоев (Макурин, 70), Шалаев, Калинский, Гасилин (Крапухин, 86), Абдулавов (Тлупов, 65).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Никитин, Йокич, Неделчару, Сухов, Карп, Пауревич (Салатич, 80), Игбун, Тилль (Вомбергар, 46), Сысуев (Кротов, 70).

Предупреждения: Неделчару, 41. Игбун, 71. Беленов, 90+3.

Удаление: Беленов, 90+5 (затяжка времени, вторая ж.к.).

Судьи: Мешков (Дмитров). Калугин (Москва), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Сухой (Люберцы).

2 июня. Томск. Стадион "Труд".

Первый матч – 0:2

"Крылья Советов" (Самара) - "Нижний Новгород" - 0:1 (0:1)

Гол: Фомин, 45 - с пенальти.

Нереализованный пенальти: Антон, 55 (мимо)

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Шишкин (Полуяхтов, 90+4), Самарджич, Рохель, Денисов, Ткачук, Тимофеев, Рабиу, Антон (Яковлев, 71), Зиньковский (Зотов, 85), Шейдаев.

"Нижний Новгород": Анисимов, Хрипков, Абрамов (Игнатович, 29), Гогличидзе, Хайруллов, Носов (Делькин, 83), Фомин, Сапета, Палиенко, Голышев (Сергеев, 68), Салугин.

Предупреждения: Салугин, 5. Денисов, 30. Хрипков, 57. Сапета, 69. Гогличидзе, 88.

Судьи: Карасев. Аверьянов, Мосякин (все - Москва).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Матюнин (Москва).

2 июня. Самара. Стадион "Самара Арена".

Первый матч – 3:1

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