Сторона Алисы Аршавиной по-прежнему ждет результат проверки ФСБ действий мужа, отобравшего у нее элитный внедорожник

Александр Добровинский, адвокат Алисы Аршавиной, сказал "СЭ", что не знает, завершилась ли проверка по факту обращения в полицию и ФСБ на супруга и экс-капитана сборной России Андрея Аршавина.

Как ранее заявила Алиса Аршавина, ее муж вместе с незнакомыми людьми отобрал у нее Mercedes GL 350, а также угрожал тюрьмой, если она не вернет деньги в размере миллиона евро, которые форвард когда-то ей давал. В случае, если вина Аршавина будет доказана, ему грозит наказание сразу по нескольким статьям УК РФ. По этому поводу супруга игрока обратилась в полицию.

– Мне не известно, заведено ли дело, – сказал Добровинский.

– В конце февраля вы говорили, что на проверку может уйти 10 дней.

– А потом они могут взять еще 30. Так что ждем. Пока никаких новостей нет. (Дмитрий Сомов)