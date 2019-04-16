"Сто стульев в зале, а вы решили, что это он!" Мамаев – электрику кафе на суде

Электрик "Кофемании" Александр Викторович на очередном заседании по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего братаКирилла, полузащитника Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого в Пресненском районном суде ответил на вопросы адвоката Кокорина.

– Еще вынужден вас побеспокоить, – обратился адвокат Ромашов к электрику. – Из протокола следует, что вы на болтах обнаружили какие-то следы. Вы обращаете внимание на то, какие следы оставляете на болтах?

– Не обращаю. Там немного по-другому сказано.

– Как это не так? Так. "Имеются следы на крепежных болтах". Вы что, обращаете внимание на следы на болтах и саморезах?

– Но я же ремонтировал стул. У стула была вырвана спинка. Я еще протянул немного сидение.

– Эксперту вы как указали на стул? Как поняли, что это тот самый, который вы ремонтировали?

– Я им так и сказал: у нас этих стульев больше сотни. Но судя по тому, что вкручены другие саморезы, возможно, это он.

– Вы все стулья осмотрели? – уточнил Мамаев.

– Нет.

– Сто стульев в зале, а вы решили, что это он!

– Он отдельно стоял.

– То есть на сто процентов нельзя быть уверенным, что это тот самый стул, – говорит Ромашов.

– Нет.

– Сколько процентов дадите на то, что это тот самый стул?

– Процентов 80. (Дмитрий Зеленов)

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