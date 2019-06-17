Стипе Плетикоса: "Не считаю, что "Спартаку" нужно покупать новых голкиперов"

Бывший голкипер "Спартака" Стипе Плетикоса считает, что красно-белым не стоит покупать новых вратарей этим летом. По его мнению, у нынешних стражей ворот команды есть все необходимые качества.

– В прошлом сезоне у вратарей красно-белых были травмы, – пояснил "Известиям" бывший страж ворот "Спартака" Стипе Плетикоса. – Надеюсь, что летом команда плодотворно проведет сборы и голкиперам станет легче показывать свой уровень. Хочется верить, что в команде всё наладится и вратарская позиция тоже будет надежной. Не считаю, что "Спартаку" нужно покупать новых голкиперов. У тех вратарей, которые сейчас выступают за клуб, есть все необходимые качества.

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