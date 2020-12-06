РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Степашин о матче с «Зенитом»: «Попросил тренера и команду сыграть в Ленинграде первым номером»

6 декабря 2020, 19:04
Сергей Степашин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Сергей Степашин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Теги:

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в 17-м туре Тинькофф РПЛ, а также высказался о предстоящей игре с «Зенитом» в следующем туре. После 17 туров бело-голубые занимают четвертое место в чемпионате России.

— С «Арсеналом» всегда тяжело играть: и в гостях, и дома, — заявил «СЭ» Сергей Степашин. — Очень важно, что «Динамо» взяло три очка. Теперь важно в Ленинграде сыграть первым номером. Сейчас об этом попросил тренера и команду.

(Севастиан Терлецкий)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
131
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир