Степашин о матче с «Зенитом»: «Попросил тренера и команду сыграть в Ленинграде первым номером»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в 17-м туре Тинькофф РПЛ, а также высказался о предстоящей игре с «Зенитом» в следующем туре. После 17 туров бело-голубые занимают четвертое место в чемпионате России.

— С «Арсеналом» всегда тяжело играть: и в гостях, и дома, — заявил «СЭ» Сергей Степашин. — Очень важно, что «Динамо» взяло три очка. Теперь важно в Ленинграде сыграть первым номером. Сейчас об этом попросил тренера и команду.

(Севастиан Терлецкий)