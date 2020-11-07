Степанов считает, что матч с «Арсеналом» был одним самых сложных в сезоне
7 ноября 2020, 18:54
Защитник «Ротора» Данил Степанов оценил игру своей команды в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:1). Он был признан лучшим игроком матча.
«Да, можно сказать, что этот матч был одним из самых сложных в сезоне, — сказал футболист в эфире канала «Матч премьер». — В первом тайме было очень тяжело. Нам надо побеждать в каждом матче, хоть в большинстве, хоть в меньшинстве. Ничьей скорее расстроены. Чего нам не хватает? Голов не хватает. Пойдет ли на пользу пауза на матчи сборных? Посмотрим. Поживем увидим».
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Как закончится матч 14-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар»?
Победой «Зенита»
44.4%
Ничьей
31.0%
Победой «Краснодара»
24.6%
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи