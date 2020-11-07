Степанов считает, что матч с «Арсеналом» был одним самых сложных в сезоне

Защитник «Ротора» Данил Степанов оценил игру своей команды в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:1). Он был признан лучшим игроком матча.

«Да, можно сказать, что этот матч был одним из самых сложных в сезоне, — сказал футболист в эфире канала «Матч премьер». — В первом тайме было очень тяжело. Нам надо побеждать в каждом матче, хоть в большинстве, хоть в меньшинстве. Ничьей скорее расстроены. Чего нам не хватает? Голов не хватает. Пойдет ли на пользу пауза на матчи сборных? Посмотрим. Поживем увидим».