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Старфельт залетал в Москву, чтобы забрать в Швецию спартаковца Ларссона на частном самолете

5 апреля 2020, 11:12
Джордан Ларссон. Фото Aftonbladet, photo.khl.ru
Джордан Ларссон. Фото Aftonbladet, photo.khl.ru
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Шведские футболисты, выступающие в чемпионате России, только в конце этой недели смогли вернуться в Швецию. Как сообщает Aftonbladet, для этого им пришлось заказывать частные самолеты, поскольку границы России закрыты для регулярных рейсов из-за пандемии коронавируса.

В частности, сообщается, что защитник «Рубина» Карл Старфельт специально залетал в Москву, чтобы забрать в Швецию нападающего «Спартака» Джордана Ларссона. А шведские игроки «Краснодара» Маркус Берг, Виктор Классон и Кристоффер Олссон покинули Россию на другом самолете.

Отметим, что «Спартак», за который выступает Ларссон, отпустил игроков до 4 мая. Ожидается, что в этот день начнутся тренировки, а к концу мая возобновится чемпионат России.

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