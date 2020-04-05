Старфельт залетал в Москву, чтобы забрать в Швецию спартаковца Ларссона на частном самолете
5 апреля 2020, 11:12
Шведские футболисты, выступающие в чемпионате России, только в конце этой недели смогли вернуться в Швецию. Как сообщает Aftonbladet, для этого им пришлось заказывать частные самолеты, поскольку границы России закрыты для регулярных рейсов из-за пандемии коронавируса.
В частности, сообщается, что защитник «Рубина» Карл Старфельт специально залетал в Москву, чтобы забрать в Швецию нападающего «Спартака» Джордана Ларссона. А шведские игроки «Краснодара» Маркус Берг, Виктор Классон и Кристоффер Олссон покинули Россию на другом самолете.
Отметим, что «Спартак», за который выступает Ларссон, отпустил игроков до 4 мая. Ожидается, что в этот день начнутся тренировки, а к концу мая возобновится чемпионат России.
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