Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев, который провел первый тайм в матче 12-го тура чемпионата России против «Арсенала» (2:1), прокомментировал свою игру в этой встрече, сообщает официальный сайт железнодорожников.

20-летний Магкеев провел первую игру за «Локомотив» в РПЛ в текущем сезоне.

— Ждал ли я, что сыграю целый тайм? Я готовлюсь к каждой игре, а дальше решает тренер, — приводит слова Магкеева пресс-служба москвичей. — Сегодня он дал мне шанс. Рад, что победили. Погодные условия? Соперник играл в таких же. Сложно не было — ребята подсказывали, я выполнял установку тренера. Если во втором тайме не пропустили, значит, все получилось!

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