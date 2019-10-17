Станислав Черчесов: «Тедеско в «Спартаке» разберется и без наших советов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о Доменико Тедеско, который возглавил «Спартак».

— Не знаком с Тедеско, — сказал Черчесов в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «России 24». — Даже не слышал его слова обо мне, спасибо, обязательно прочту. Вспоминая о разговорах о совмещении, видите, как все сложилось. Получается, я правильно сказал, что о совмещении никто не думает. Оставьте в покое клуб, не беспокойте людей. Есть главный тренер «Спартака», которому пожелаем удачи, побед клубу и подготовки футболистов для сборной.

Что бы пожелал иностранному тренеру «Спартака»? Это сложно. Вспомним Гуллита, который тренировал «Терек». Когда я пришел после него, чувствовал себя как дома, потому что родился в ста километрах оттуда. Мне ничего не надо было объяснять. А Гуллиту тяжело было объяснить, что такое Кавказ, там ходили автоматчики. Для меня это было, будто игрушки в детском саду, а для него — оружие.

Советов здесь давать нельзя. Тренер «Спартака» — молодой парень, разберется и без нас. А если попросит совета, мы всегда готовы помочь

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