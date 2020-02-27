Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал идею экс-капитана национальной команды Андрея Аршавина об объединении чемпионатов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В состав ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. С 1 июля 2020 года футболисты этих стран перестанут считаться в России легионерами.

— Сложно сказать. Во всяком случае, есть идеи, а есть вещи, которые должны быть просчитаны, — сказал Черчесов в интервью Youtube-каналу казахстанского «Кайрата». — Что это дает, как это дает. «Астана», «Кайрат» играют все время в еврокубках, как они будут в нашем чемпионате этих уровней добиваться?

В конце концов, игроки другого масштаба нужны. Много что должно случиться, чтоб быть конкурентным в нашей лиге. Если это случится, значит, все будет просчитано. И мы к этому приспособимся. Всегда приятно ездить в бывшие наши республики, общаться, поэтому здесь никаких проблем нет.