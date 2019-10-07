Станислав Черчесов: «Динамо» и «Спартак» должны определиться с тренерами"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул: «Динамо» и «Спартак» должны определиться с новыми главными тренерами. По его словам, национальная команда зависит от выступления клубов.

Напомним, что красно-белых покинул Олег Кононов, а бело-голубых — Дмитрий Хохлов.

— Что хотел бы сказать — важно, чтобы Динамо и Спартак определились с тренером, — отметил Черчесов. — А то ведь из Динамо ни одного человека в сборной нет. Наверное, это не случайно, игроки не показывают свой уровень. В прессе называются разные кандидаты — молодые, опытные. Например, Валерий Газзаев. Его авторитет не подвергается сомнению. Главное, чтобы клубы определились, потому что мы зависим от клубов. (Дмитрий Гирин)