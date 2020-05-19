РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Стало известно состояние здоровья футболистов «Динамо», зараженных коронавирусом. Также болеет один из медиков

19 мая 2020, 00:15
У трех футболистов «Динамо» обнаружен коронавирус. Фото Александр Федоров, "СЭ"
У трех футболистов «Динамо» обнаружен коронавирус. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

По данным «СЭ», трое футболистов «Динамо», у которых обнаружен коронавирус, не испытывают серьезных проблем, болезнь протекает бессимптомно. По имеющейся информации, дело не ограничилось игроками — положительный результат проверки на Covid-19 также у одного из представителей медицинского штаба.

Ранее Telegram-канал Nobel сообщил о коронавирусе у трех футболистов «Динамо». (Константин Алексеев)

У тренера «Динамо» — коронавирус. Начало тренировок отложено //
Второй случай коронавируса в РПЛ. Игрок «Рубина» Плиев сдал положительный тест

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 11307
Все опросы
Чемпионат и Кубок России вернутся 21 июня: правильное решение?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
37
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир