Стало известно состояние здоровья футболистов «Динамо», зараженных коронавирусом. Также болеет один из медиков
19 мая 2020, 00:15
По данным «СЭ», трое футболистов «Динамо», у которых обнаружен коронавирус, не испытывают серьезных проблем, болезнь протекает бессимптомно. По имеющейся информации, дело не ограничилось игроками — положительный результат проверки на Covid-19 также у одного из представителей медицинского штаба.
Ранее Telegram-канал Nobel сообщил о коронавирусе у трех футболистов «Динамо». (Константин Алексеев)
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