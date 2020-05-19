Стало известно состояние здоровья футболистов «Динамо», зараженных коронавирусом. Также болеет один из медиков

По данным «СЭ», трое футболистов «Динамо», у которых обнаружен коронавирус, не испытывают серьезных проблем, болезнь протекает бессимптомно. По имеющейся информации, дело не ограничилось игроками — положительный результат проверки на Covid-19 также у одного из представителей медицинского штаба.

Ранее Telegram-канал Nobel сообщил о коронавирусе у трех футболистов «Динамо». (Константин Алексеев)

У тренера «Динамо» — коронавирус. Начало тренировок отложено //

Второй случай коронавируса в РПЛ. Игрок «Рубина» Плиев сдал положительный тест