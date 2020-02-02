Стало известно, на какой срок выбыл Антон Миранчук

По информации «СЭ», у полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, получившего повреждение в матче Кубка Париматч Премьер против «Партизана» (1:1, 2:4 — по пен.), медицинское обследование не выявило перелома стопы.

У 24-летнего российского футболиста диагностировано повреждение стопы. Сроки восстановления составят от трех до четырех недель.

1 февраля на 18-й минуте встречи против «Партизана» Миранчук был заменен на хавбека Жоау Мариу из-за повреждения. Позже россиянин покинул поле на носилках и был доставлен в больницу для обследования. Сообщалось, что Миранчук получил травму пятой плюсневой кости. В таком случае игрок может пропустить около 3-4 месяцев.

В текущем сезоне Миранчук провел 12 матчей за «Локомотив», забил два гола и сделал одну результативную передачу.