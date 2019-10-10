Стали известны сроки возвращения Гудиева

Голкипер «Ахмата» Виталий Гудиев начал заниматься по индивидуальной программе, информирует пресс-служба грозненской команды. 24-летний российский вратарь получил травму во время матча 9-го тура с «Ростовом» (1:2).

— МРТ выявило у футболиста повреждение косой мышцы живота, — приводит слова Гудиева пресс-служба «Ахмата». — Ожидается, что Гудиев сможет начать тренироваться по полной программе не раньше начала ноября.

В текущем сезоне Гудиев провел 4 матча за «Ахмат» и пропустил 6 голов.

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