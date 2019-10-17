Стали известны даты матчей «Спартака» на Florida Cup-2020

Организаторы товарищеского турнира Florida Cup-2020 назвали даты матчей. В частности, стало известно расписание игр «Спартака».

Соперниками «Спартака» станут бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас». Также будет участвовать колумбийский «Атлетико Насьональ». Турнир пройдет в январе 2020 года в Орландо (США).

Расписание матчей «Спартака»

«Коринтианс» — «Спартак» — 16 января, 01.00 мск (15 января, 18.00 по местному времени)

«Спартак» — «Палмейрас» — 18 января, 21.00 (14.00)