Стала известна зарплата Соболева в «Спартаке»

Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Александра Соболева в «Спартаке» с лета составит 1,8 — 1,9 миллиона евро за сезон плюс бонусы за командные достижения.

Ранее «СЭ» сообщил о переходе 22-летнего форварда «Крыльев Советов» в столичный клуб на правах аренды с правом выкупа. Общие затраты «Спартака» на приобретение форварда составят около 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Соболев провел 19 матчей за «Крылья» во всех турнирах и забил 10 голов.