РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Стала известна зарплата Соболева в «Спартаке»

29 января 2020, 21:42
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Александра Соболева в «Спартаке» с лета составит 1,8 — 1,9 миллиона евро за сезон плюс бонусы за командные достижения.

Ранее «СЭ» сообщил о переходе 22-летнего форварда «Крыльев Советов» в столичный клуб на правах аренды с правом выкупа. Общие затраты «Спартака» на приобретение форварда составят около 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Соболев провел 19 матчей за «Крылья» во всех турнирах и забил 10 голов.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 19510
Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
63
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир