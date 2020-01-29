Стала известна зарплата Соболева в «Спартаке»
29 января 2020, 21:42
Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Александра Соболева в «Спартаке» с лета составит 1,8 — 1,9 миллиона евро за сезон плюс бонусы за командные достижения.
Ранее «СЭ» сообщил о переходе 22-летнего форварда «Крыльев Советов» в столичный клуб на правах аренды с правом выкупа. Общие затраты «Спартака» на приобретение форварда составят около 5 миллионов евро.
В текущем сезоне Соболев провел 19 матчей за «Крылья» во всех турнирах и забил 10 голов.
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