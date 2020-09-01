Стала известна сумма, за которую «Динамо» может приобрести у «Арсенала» Лесового

По данным «СЭ», в контракте с «Арсеналом» у Даниила Лесового прописана сумма отступных — 1,8 миллиона евро. «Динамо» готово заплатить эти деньги за 22-летнего левого полузащитника молодежной сборной России, так что ничто не должно помешать переходу.

Ранее о вероятном трансфере Лесового в «Динамо» сообщил телеграм-канал Sport_inside. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Арсенал» 6 матчей, забил 2 гола. (Константин Алексеев)