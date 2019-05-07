Домашний стадион "Спартака" – "Открытие Арена" стал отделом записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Москвы. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

– Спартаковский стадион стал дворцом бракосочетаний для пар, в которых есть любители и любительницы футбола! В первый день работы в новом качестве наш стадион принял 17 свадебных церемоний.

Разумеется, свадьбы проходили "в футбольном стиле". Все было продумано до мелочей: диктор эмоционально комментировал происходящее, а на табло при обмене кольцами загорался счет 1:1, – говорится в сообщении.