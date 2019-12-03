Стадион ЦСКА получил награду от мэра Москвы

Домашний стадион ЦСКА удостоился награды от правительства Москвы, сообщает официальный сайт клуба. «ВЭБ Арена» награждена дипломом победителя городского смотра-конкурса «Город для всех».

Стадион награжден за организацию физической культуры и спорта и лучшие условия доступности инвалидам и иным маломобильным гражданам к объекту социальной инфраструктуры.

Клуб награжден мэром Москвы Сергеем Собяниным. «ВЭБ Арена» была официально открыта в 2016 год. Стадион вмещает 30 457 зрителей.

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