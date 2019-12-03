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Стадион ЦСКА получил награду от мэра Москвы

18:53
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Домашний стадион ЦСКА удостоился награды от правительства Москвы, сообщает официальный сайт клуба. «ВЭБ Арена» награждена дипломом победителя городского смотра-конкурса «Город для всех».

Стадион награжден за организацию физической культуры и спорта и лучшие условия доступности инвалидам и иным маломобильным гражданам к объекту социальной инфраструктуры.

Клуб награжден мэром Москвы Сергеем Собяниным. «ВЭБ Арена» была официально открыта в 2016 год. Стадион вмещает 30 457 зрителей.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/stadium/veb-arena-poluchila-nagradu-ot-mera-moskvy/

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