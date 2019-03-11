Стадион "Арсенал" в Туле допущен к проведению матчей РПЛ

Российская премьер-лига допустила стадион тульского "Арсенала" к проведению матчей чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

– Комиссия Российской футбольной премьер-лиги 11 марта 2019 года допустила футбольное поле стадиона "Арсенал" (г. Тула) к проведению матчей премьер-лиги, – говорится в официальном сообщении.

Напомним, что "Арсенал" не смог начать вторую часть чемпионата на родном стадионе из-за проблем с газоном. Матч 18-го тура с ЦСКА (2:0) команда провела в Грозном на стадионе "Ахмат Арена", а ответный четвретьфинал Кубка с "Оренбургом" (1:1 после победы 4:2 в гостях) на подмосковной "Арене Химки".

Следующий домашний матч тульская команда проведет против "Енисея". Эта игра 20-го тура РПЛ состоится в субботу, 16 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени.

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