Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, какие цели стоят перед командой в нынешнем сезоне. За 11 туров до конца казанцы занимают 13-е место, набрав 19 очков.

— На остаток сезона цель — сохранить прописку в премьер-лиге, — сказал Слуцкий в эфире «Ак Барс ТВ». — Находимся в очень опасной позиции, зоне стыковых матчей. Может, это задача не такая амбициозная, но очень сложная.

У «Рубина» молодая команда, многие игроки в аренде. «Рубин» трясло последнее время, так что задача стабилизировать состав и сохранить место в премьер-лиге. Никто из болельщиков уже не представляет, что «Рубин» может играть в первой лиге. Когда-то давно так было, но сейчас это уже невозможно представить.

В Казани футбол, к сожалению, находится не на первом месте. Все болельщики должны объединяться. Обещаю, что я буду болеть и за «Ак Барс», и за УНИКС, и за волейбольный «Зенит». Хочу обратиться к болельщикам: давайте объединяться и поддерживать все команды.