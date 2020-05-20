«Срок контракта меня абсолютно не смущает». Главный тренер ЦСКА о новом соглашении с клубом

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, продливший договор с армейцами, в интервью «СЭ» ответил на вопросы о сроке контракта.

— Многие эксперты и болельщики обратили внимание на то, что ваш новый договор рассчитан только на один сезон. Трактуется это, как-то, что вам дают последний шанс.

— В моей практике были и более длительные контракты — 3-летний, например. Это в принципе ни на что не влияет. Работаешь хорошо — остаешься. Работаешь плохо — уходишь, вне зависимости от срока соглашения. Здесь все просто.

— Но вас не смущает это условие соглашения?

— Абсолютно не смущает.

— Как тогда относитесь к давлению с разных сторон? Мол, пусть Гончаренко докажет и возьмет золото или, как минимум, вновь попадет в Лигу чемпионов?