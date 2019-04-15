Средняя посещаемость "Ростов Арены" – 29 974 зрителей

Сегодня, 15 апреля, исполнился год с момента, когда "Ростов" впервые сыграл на "Ростов Арене", информирует официальный Твиттер желто-синих.
– 15 апреля 2018 года "Ростов" уверенно обыграл "СКА-Хабаровск" (2:0), – написал клуб.
За это время на стадионе провели 17 матчей. Общая посещаемость составила 509 568 зрителей, а средняя – 29 974.
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👏🏻👏🏻👏🏻– Football Club Rostov (@rostovfc) 15 апреля 2019 г.
Год первому матчу желто-синих на "Ростов Арене"!
Сегодня исполнился ровно год с момента, когда наша команда впервые сыграла на "Ростов Арене", которая была построена к матчам ЧМ-2018.
15 апреля 2018 года "Ростов" уверенно обыграл "СКА-Хабаровск" (2:0). pic.twitter.com/xsSkLqHWaa
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