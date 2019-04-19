"Спросила у следователя, зачем вы меня вызываете". На суде Кокорина и Мамаева выступил еще один свидетель

Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, официант кафе "Кофемания" Ольга Аверкина во время слушания по существу в Пресненском суде Москвы рассказал о том, что удивилась своему вызову к следователям для дачи показаний.

По ее словам, компания игроков вела шумно, что вылилось в конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком, но подробности она сообщить не может.

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Утром 8 октября 2018 года они стали участниками двух драк в центре Москвы, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

– Мало что помню, – сразу сообщила свидетельница. – Работала в "Кофемании" на Большой Никитской, 12. Утром пришла к 8 30. После обеда были толпы журналистов. Работала отдаленно и не видела ничего. Пришли гости, было интенсивное утро. Меня не интересуют чужие жизни, занималась своими обязанностями.

Кофейня была полностью заполнена. Лично компанию не видела. Было слишком громко. Слышала только девушек, по-моему они что-то разбили. Не помню, была ли брань. Гости просили их пересадить, потому что они вели важные переговоры и им мешали звуки компании. Ребята вели слишком громко, завязалась потасовка между ними и Паком.

Кто такой А. Кокорин? Знаю, кто он такой, но лично не знакома.

Вспомнила, что в процессе допроса демонстрировали видеозаписи. Это было давно. Что спрашивал следователь по видео? Я спросила, зачем вы меня вызываете, ведь я ничего не видела и не знаю. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева. Live!