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«Справедливость торжествует!» Реакция Геркуса на решение суда

16 сентября 2020, 19:32
Илья Геркус. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Илья Геркус. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал решение Арбитражного суда Москвы по иску клуба. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска «Локо».

«Друзья! Новость вы уже все знаете, — написал Геркус в своем Telegram-канале. — Спасибо всем огромное! Это важно не только для меня, но и для всей индустрии! Справедливость торжествует!»

В конце января «Локомотив» подал на бывшего генерального директора в суд с целью взыскать с него почти 145 миллионов рублей. Позднее Геркус сообщил, что эта сумма уменьшилась.

48-летний Илья Геркус был президентом «Локомотива» с 2016 по 2018, а затем после переименования должности стал генеральным директором. Он покинул этот пост в декабре 2018 года. При нем «Локо» стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.

Дополнительная информация:

https://t.me/gerkus_fm/246

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