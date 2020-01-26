Спортивный психолог: «Я понимаю боль Кокорина и его трудности»

Спортивный психолог Вадим Гущин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о ситуации, в которой оказался нападающий «Зенита»Александр Кокорин. В ближайшее время 28-летний футболист должен покинуть сине-бело-голубых и перейти в «Сочи», где он проведет оставшуюся часть сезона на правах аренды.

— Получается, Кокорину не стоит сейчас жаловаться?

— Жаловаться можно. Но это чисто бизнес, к чему всякие спекуляции? Я понимаю боль Кокорина и его трудности, но даже Черчесов говорит, что ему там будет лучше. Да, нет такого пиара, такого числа фанатов. Но и нет такой конкуренции и ответственности.

Кокорин убежден, что он особенный, убежден в том, что к нему должны относиться иначе. Имеет ли он на это право? Я его игроком равным Стрельцову и близко не считаю. В советское время он во многие клубы не прошел бы в основной состав. Именно по уровню мастерства. (Дмитрий Зимин)

Психолог: «Кокорину пора перестать считать себя особенным»