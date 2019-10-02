Спортивный директор «Зенита» опроверг информацию о расизме в отношении Малкома

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта заявил, что в отношении полузащитника команды Малкома не было проявления расизма со стороны болельщиков. Ранее информация об этом появилась в СМИ.

— Болельщики без ума от Малкома, — цитирует Рибалту AS.- Расизм? Этой фейк, который появился в интренете. Есть видео, которые доказывают, что этого (расизма) не было. Реальность состоит в том, что этот трансфер добавляет нам престижа, так как мы можем приобрести игрока непосредственно у «Барселоны».

22-летний бразилец в текущем сезоне провел два матча за «Зенит».

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