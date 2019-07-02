Спортивный директор "Тамбова": "Зимняя классика" в РПЛ? Это будет классно для рейтингов"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал "СЭ" идею бывшего генерального директора "Динамо" Дмитрия Иванова проводить в РПЛ "зимнюю классику" – матч звезд на снегу.

– Вы за данную идею?

– Я не против. Это будет классно для популяризации, рейтингов.

– Вас не смущает открытое небо, снег на поле, мороз на улице?

– Если это будет сделано как шоу, всего один матч и для людей, то можно. В случае морозов под минус 15 или 30 градусов, конечно, это ненормально. При приемлемых цифрах на градуснике – от нуля до минус семи градусов, другое дело. Все зависит от того, где играть, в какое время и при какой температуре.

– Заполнятся ли трибуны в мороз?

– Надо все факторы взвесить. В ином случае народ не придет. Футбол сделан для людей. Если им будет комфортно, это одно. Если наоборот, значит, ничего не надо делать. (Арман Мкртчян)