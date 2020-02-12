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Спортивный директор «Тамбова»: «В четверг должны взять Кардозу в аренду, осталось лишь уладить детали»

12 февраля 2020, 20:59
Мигел Кардозу. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мигел Кардозу. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что клуб практически договорился об аренде полузащитника «Динамо» Мигела Кардозу до конца сезона-2019/20.

— Договоренность уже есть, все уже на финишной прямой, — сказал Худяков. — Осталось лишь уладить все нюансы. В четверг должны все подписать. У Кардозу большая зарплата, мы будем выплачивать минимальную часть, в основном футболисту будет платить «Динамо». Для московского клуба важно, чтобы у португальца была игровая практика. Еще один момент — по договоренности, против самого «Динамо» в 21-м туре Кардозу сыграть не сможет.

Португалец перешел в «Динамо» летом 2018 года, в сезоне-2019/20 Кардозу провел 6 матчей в составе бело-голубых в чемпионате России, на его счету 1 гол. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2022 года. (Иван Торопцев)

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