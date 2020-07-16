Спортивный директор «Тамбова»: «Сочи» не просит о переносе. Нам засчитают победу»
16 июля 2020, 16:23
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков — о ситуации с 9 заболевшими коронавирусом игроками «Сочи». Сегодня матч команд в 29-м туре Тинькофф чемпионата России был отменен.
— Переносить матч уже некуда. «Сочи» засчитают поражение, нам — победу. Да и «Сочи» не просит о переносе. У нас все игроки здоровы. Все тесты отрицательные, — сказал Худяков. (Виталий Айрапетов)
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
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