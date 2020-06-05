РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» рассказал о том, возможно ли слияние с «Нижним Новгородом»

5 июня 2020, 21:19
Теги:

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в разговоре с «СЭ» пояснил появившееся в социальных сетях письмо генерального директора Ольги Коноваловой в адрес РФС о возможности изменения места нахождения клуба на Нижний Новгород.

Игроки &quot;Тамбова&quot;.«Нижний Новгород» может поменяться городами с «Тамбовом»

— Мы обсуждаем различные варианты, — заявил Худяков. — Пока мы не меняем место базирования, а только обратились в РФС, чтобы рассмотреть такую возможность. Либо мы остаемся в Тамбове, либо переезжаем в Нижний Новгород. Слияние с местным клубом исключено. В премьер-лиге мы сможем играть только под названием ФК «Тамбов».

— Как дела в команде?

— Потренировались на сборе в Казани. Самое главное — без травм, и никто не болеет.

Ближайший матч «Тамбов» проведет 21 июня на выезде против «Уфы». После 22 туров команда занимает 11-е место с 25 очками.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир