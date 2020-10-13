Спортивный директор «Тамбова» пообещал закрыть долги перед Панченко

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал задолженность перед форвардом Кириллом Панченко. Ранее Панченко в интервью «СЭ» рассказал, что не получил в тамбовском клубе «ни копейки». Нападающий выступал за «Тамбов» с августа по октябрь 2020 года, после чего перешел в «Арсенал».

«У нас была задержка зарплаты, да, — приводит слова Худякова Sport24. — Июнь и июль ребятам погасили. Думаю, завтра погасим август. Сентябрь мы погасим в конце октября. Перед всеми игроками долги погасим, в том числе и перед Кириллом. Глобальных проблем с долгами нет. Есть проблемы, но они решаемы. Думаю, сейчас у всех клубов из нижней восьмерки проблемы. Всем тяжело. У нас есть проблемы, но мы их решаем».