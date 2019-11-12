Спортивный директор «Тамбова»: «Первушин останется, но у него нет лицензии Pro. Де-юре команду возглавит Шипшев»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков выразил в разговоре с корреспондентом «СЭ» свое мнение о трехматчевой победной серии в РПЛ.

— Естественно, мы очень довольны результатами в последних трех встречах, — сказал Худяков. — Дали шанс тренеру Первушину, и он им воспользовался. Все устраивает и нас, и команду. До Нового года он отработает точно. Обсуждаем с президентом этот вопрос и склоняемся к тому, что Первушин останется до конца сезона. Единственное — у Сергея нет лицензии категории Pro, но она имеется у его помощника, Тимура Шипшева. Скорее всего, Шишпев де-юре будет главным тренером, а де-факто — Первушин. Таким образом, их тандем останется в силе.

— В последнем туре «Тамбов» одержал неожиданную победу над «Ростовом».

— Нужно смотреть на вещи реально, ведь у дончан по стечению обстоятельств игру с нами пропускали Чистяков, Еременко и Попов, их участие могло привести к иному результату. Тем не менее, мы взяли 3 очка, а до этого еще превзошли «Сочи» в нелегкой борьбе на выезде. В последних трех встречах нам удалось заработать очень важные очки. Команда смогла немного вздохнуть, поправила тяжелое положение в турнирной таблице.

— Календарный год «Тамбов» закончит встречами с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Оренбургом». Непростой график, верно?

— Согласен, но я верю в своих ребят. Мы поставили определенную планку, если возьмем 3-4 очка в оставшихся трех турах, то будет отлично.

«Тамбов» одержал три победы в трех последних турах чемпионата России: над «Уфой» (3:0), «Сочи» (2:1) и «Ростовом» (2:1). После 16-ти туров чемпионата тамбовчане занимают 14 место в турнирной таблице с 17 очками. (Иван Торопцев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр