Спортивный директор «Тамбова: «Неприятно, когда все набрали очки, а мы нет»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился ожиданиями от матча с «Химками» в третьем туре Тинькофф чемпионата России. Команда пока не набрала ни одного очка и занимает последнее, 16-е место.

— Надеюсь, уже в ближайшем матче сумеем добиться успеха и уйти с последнего места, — цитируют Худякова «Известия». — Потому что неприятно, когда все набрали очки, а мы нет. И при этом обидно, что в матче с тем же ЦСКА могли добиться большего, хорошо прижали армейцев в концовке встречи, но не реализовали моменты. Паники в команде нет, двигаемся дальше и бьемся за победы. Сейчас такая плотность в таблице, что один выигранный матч может тебя подбросить на несколько строчек вверх или наоборот. Так что никто не унывает.

Матч «Тамбов» — «Химки» состоится сегодня в Саранске. Начало в 19.00 по московскому времени.