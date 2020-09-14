«Рубин» мог подписать Кокорина и Урунова? История спортивного директора клуба

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о том, что казанцы могли приобрести форварда Александра Кокорина и полузащитника Остона Урунова у «Уфы».

— Да, мы хотели игрока похожего функционала, — приводит слова Яровинского «Матч ТВ». — У нас было четкое понимание, где его использовать. Мы ни капельки не жалеем, что взяли Ин Бома, но изначально хотели в центр поля человека с быстрыми переключениями и таким интересным потенциалом как у Урунова. Это классный футболист. «Спартак» опередил? Учитывая все обстоятельства, даже опережать было не нужно. В целом я убежден, что для «Спартака» это очень хороший трансфер.

— Очевидно, что искали и другие варианты на рынке. Насколько серьезным был интерес к Кокорину?

— Мы вели с ним переговоры, общались.

— Как и, похоже, вся лига.

— Кажется, да, почти все ведущие клубы это делали. Но подписание Кокорина было сложным с точки зрения финансов. А главное, что Кокорин — непростой футболист для модели развития «Рубина», которая сейчас принята. Слишком специальный, хотя уровень его мастерства — потрясающий.