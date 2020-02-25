СПОР-экспресс о «Спартаке» и «Динамо». Кто победит в дерби? Live в 16.45
25 февраля 2020, 14:00
Сегодня, в 16.45 по Москве, пройдет футбольный прямой эфир в YouTube-канале «СЭ». Он босвящен будет возобновлению чемпионата России.
Ведущая эфира — Мария Маркова, гости студии — Вячеслав Короткин и Константин Алексеев.
Главные темы:
— «Спартак» (Короткин) vs «Динамо» (Алексеев);
— о фаворитах в борьбе за еврокубки;
— «Зенит» — чемпион?
— О борьбе за власть в «Локо».
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