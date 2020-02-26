«Спасибо за все». «Спартак» отметил день рождения Николая Старостина
12:48
26 февраля 1902 года родился основателя «Спартака» Николай Старостин. Сегодня ему исполнилось бы 118 лет.
Московский клуб в Twitter отметил эту важную дату в истории клуба.
— Сегодня исполняется 118 лет со дня рождения Николая Петровича Старостина — отца-основателя «Спартака». Спасибо за все. Мы помним... — говорится в сообщении.
Сегодня исполняется 118 лет со дня рождения Николая Петровича Старостина — отца-основателя «Спартака».— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 26, 2020
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Спасибо за все. Мы помним... pic.twitter.com/YxthmqcOsz
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