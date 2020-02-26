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«Спасибо за все». «Спартак» отметил день рождения Николая Старостина

12:48
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26 февраля 1902 года родился основателя «Спартака» Николай Старостин. Сегодня ему исполнилось бы 118 лет.

Московский клуб в Twitter отметил эту важную дату в истории клуба.

— Сегодня исполняется 118 лет со дня рождения Николая Петровича Старостина — отца-основателя «Спартака». Спасибо за все. Мы помним... — говорится в сообщении.

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