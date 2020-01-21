«Спасибо за все и удачи, Джано!» «Спартак» попрощался с хавбеком
21 января 2020, 14:48
Официальный Youtube-канал «Спартака» опубликовал видео с полузащитником Джано Ананидзе, который покинул красно-белых во вторник.
«Спасибо за все и удачи, Джано!» — подписал видео с грузинским футболистом «Спартак»
В текущем сезоне Ананидзе провел 10 матчей за красно-белых во всех турнирах, сделав одну голевую передачу. За команду он выступал с 2009 года и выиграл с ней чемпионат и Суперкубок России. Также играл в аренде за «Крылья Советов» и «Ростов», с которым выиграл Кубок России.
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