Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал в Instagram фото после победы армейцев над «Спартаком» (3:1) в матче 7-го тура РПЛ.

«Спасибо за поддержку», — написал в Instagram 34-летний российский футболист.

ЦСКА с 13 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 14 баллов и вторая строчка.