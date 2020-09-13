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«Спасибо за поддержку». Акинфеев обратился к болельщикам после матча ЦСКА — «Спартак»

13 сентября 2020, 23:42
Игорь Акинфеев. Фото instagram.com
Игорь Акинфеев. Фото instagram.com
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Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал в Instagram фото после победы армейцев над «Спартаком» (3:1) в матче 7-го тура РПЛ.

«Спасибо за поддержку», — написал в Instagram 34-летний российский футболист.

ЦСКА с 13 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 14 баллов и вторая строчка.

ЦСКА — Спартак

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