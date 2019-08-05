"Спасибо за гостеприимство". Шюррле - о дебюте за "Спартак"

Новичок "Спартака", полузащитник Андре Шюррле опубликовал новое фото в своем Instgram. 28-летний немец поблагодарил красно-белых за поддержку в матче 4-го тура РПЛ с "Динамо" (0:0).

Шюррле появился на поле "Открытие Арена" на 46-й минуте встречи, заменив хавбека Джано Ананидзе.

"Большое спасибо за гостеприимство. С нетерпением жду следующих матчей", – подписал фото Шюррле.

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