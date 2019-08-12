"Спасибо, Лука". "Зенит" поблагодарил Джоржевича ярким видео

"Зенит" в своем Twitter попрощался с нападающим Лукой Джорджевичем, перешедшим в "Локомотив", вспомнив один из его важнейших голов за клуб.

Речь идет о победном мяче Джоржевича, забитого на 92 минуте матча группового турнира Лиги Европы с "Маккаби" при счете 3:3.

Футболист выступает в России с лета 2012 года (с перерывами), когда перешел в "Зенит". В невском клубе он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 передачи.

Последние два сезона Джорджевич провел в тульском "Арсенале" на правах аренды – 50 матчей, 16 голов и 4 передачи.

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