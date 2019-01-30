"Спасибо клубу за доверие". Антон Миранчук - о продлении контракта с "Локо"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук поблагодарил клуб за оказанное доверие. В среду 23-летний игрок продлил контракт с железнодорожниками до лета 2021 года.

- Я хотел переподписать контракт с "Локомотивом", поэтому очень рад, - приводит слова Миранчука официальный сайт "Локо". - Мы быстро нашли общий язык и взаимопонимание. Спасибо клубу за доверие! Цель – попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Что касается личных задач – обрести стабильность, постоянно выходить в основном составе и помогать команде. Я всегда выкладывался на сто процентов и буду играть с такой же самоотдачей дальше.

Миранчук выступает за "Локомотив" с 2013 года. В составе железнодорожников он становился чемпионом России в сезоне-2017/18.

В текущем сезоне Миранчук провел 18 матчей за "Локомотив", забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

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