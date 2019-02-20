"Спасибо Карпину за то, что доверял мне". Скопинцев обратился к тренерскому штаба и болельщикам "Ростова"

Полузащитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев в своем Инстаграме обратился к болельщикам и тренерскому штабу "Ростова", за который выступал с 2016 по 2018 год. 21-летний россиянин стал игроком "быков" 19 февраля 2019 года, подписав контракт, рассчитанный на 4,5 года.

- Дорогие болельщики "Ростова"! Дорогой Валерий Георгиевич! Дорогие мои ростовские одноклубники! Дорогой тренерский штаб и ребята из персонала команды! Я провел не так много времени в "Ростове", но всей душой полюбил это место.

Спасибо болельщикам за вашу теплоту и за то, что я так быстро стал своим. Знаю, что многие из вас относились ко мне по-особенному, и мне очень приятно, что иногда я делал вас счастливыми. Я никогда не забуду ваши плакаты и то, как громко вы объявляли мою фамилию на "Ростов Арене". Спасибо, Валерий Георгиевич, за то, что доверяли мне. За то, что давали мне шансы, за то, что как-то всегда по-особенному ко мне относились. Коуч, я очень благодарен вам за этот период карьеры.

Спасибо моим бывшим одноклубникам. Вы настоящие бойцы, и я верю, что у "Ростова" все будет хорошо!

Спасибо всему тренерскому штабу, физиотерапевтам. Вы профессионалы своего дела.

Отмечу и персонал команды. Врачи, администраторы, массажисты, пресс-служба. Обнимаю каждого!

Мне всегда будет приятно возвращаться в Ростов-на-Дону. Место, которое стало для меня родным, где произошло много знаковых встреч, событий. Но сейчас пора двигаться дальше и побеждать. В другой команде, в другом коллективе. Еще увидимся! Ваш Скопа! - написал Скопинцев.

В текущем сезоне Скопинцев провел 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отметился 2 результативными передачами.

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