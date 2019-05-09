"Спасибо деду за Победу". "Спартак" и "Зенит" поздравили всех с праздником

"Спартак" и "Зенит" поздравили всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
– Пусть светлая память о героях и гордость за подвиг нашего народа будут жить вечно! С Днем Победы, – говорится в сообщении красно-белых.
– "Зенит" присоединяется к поздравлениям ветеранам Великой Отечественной войны. С великим праздником! С Днем Победы, – отмечается в сообщении питерцев.
Футбольный клуб "Спартак-Москва" поздравляет всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 мая 2019 г.
⠀
Пусть светлая память о героях и гордость за подвиг нашего народа будут жить вечно!
⠀
С Днем Победы! pic.twitter.com/M87XkhhnZf
"Зенит" присоединяется к поздравлениям ветеранам Великой Отечественной войны.– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 9 мая 2019 г.
С великим праздником! С Днем Победы!#ДеньПобеды pic.twitter.com/EXXiLLMNSc
Загрузка...