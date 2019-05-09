"Спасибо деду за Победу". "Спартак" и "Зенит" поздравили всех с праздником

"Спартак" и "Зенит"​ поздравили всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

– Пусть светлая память о героях и гордость за подвиг нашего народа будут жить вечно! С Днем Победы, – говорится в сообщении красно-белых.

– "Зенит" присоединяется к поздравлениям ветеранам Великой Отечественной войны. С великим праздником! С Днем Победы, – отмечается в сообщении питерцев.