«Спасатели Малибу», «Тайна Коко». «Сочи» подобрал фильмы к 1 апреля

«Сочи» в своем Twitter составил подборку фильмов к первому апреля. Сезон РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— Боролись с собой, как могли, но без шуток тяжело. Вот вам небольшая киноподборка на вечер 1 апреля. Тем более, что смотреть фильмы сейчас модно.

«Спасатели Малибу», — рекомендация от Адиля Рами.

«Я — легенда», — рекомендация от Антона Заболотного.

«Тайна Коко». — рекомендация от Александра Кокорина.

«Служебный роман», — рекомендация от Ивана Новосельцева и Никиты Калугина".

Боролись с собой, как могли, но без шуток тяжело. Вот вам небольшая киноподборка на вечер 1 апреля. Тем более, что смотреть фильмы сейчас модно.#ПервоеАпреля #ПокаДома #КиноНаКарантине pic.twitter.com/0pbEDXYlrw — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) April 1, 2020

«Сочи» после 22 туров с 24 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.