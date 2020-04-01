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«Спасатели Малибу», «Тайна Коко». «Сочи» подобрал фильмы к 1 апреля

1 апреля 2020, 22:34
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«Сочи» в своем Twitter составил подборку фильмов к первому апреля. Сезон РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— Боролись с собой, как могли, но без шуток тяжело. Вот вам небольшая киноподборка на вечер 1 апреля. Тем более, что смотреть фильмы сейчас модно.

«Спасатели Малибу», — рекомендация от Адиля Рами.

«Я — легенда», — рекомендация от Антона Заболотного.

«Тайна Коко». — рекомендация от Александра Кокорина.

«Служебный роман», — рекомендация от Ивана Новосельцева и Никиты Калугина".

«Сочи» после 22 туров с 24 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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